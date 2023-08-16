#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России появятся мобильные зарядки для электромобилейВ России появятся мобильные зарядки для электромобилей
БН-моторс покажет мобильную зарядную станцию на...
Герои мультика «Копейка» заговорят голосами Мишустина, Шойгу, Мантурова и ЗюгановаГерои мультика «Копейка» заговорят голосами Мишустина, Шойгу, Мантурова и Зюганова
В России готовят свой аналог мультфильму...
В России началось подорожание автомобилей, ввезенных по параллельному импортуВ России началось подорожание автомобилей, ввезенных по параллельному импорту
Из-за падения рубля автомобили подорожали на...

Герои мультика «Копейка» заговорят голосами Мишустина, Шойгу, Мантурова и Зюганова

В России готовят свой аналог мультфильму «Тачки»

На питчинге Фонда Кино (презентация проектов с целью нахождения инвесторов) компания «Гром» показала картину «Копейка» - своеобразный российский ответ американским «Тачкам».

По сюжету фильма, миру машин угрожает опасность, и героям приходится преодолевать трудности и противостоять злым силам. Им предстоит отстоять свой мир и дать бой армии Антрацита.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

География фильма простирается от Камчатки до полуострова Арттрек, через всю Россию, Китай, Индию и Арабский мир.

У бывших владельцев Lada, Hyundai и Volkswagen есть общее

Компании удалось договориться практически со всеми российскими автомобильными компаниями (точно с КАМАЗом и АВТОВАЗом), и они готовы поучаствовать в финансовой поддержке картины. Вместе с концернами создатели мультфильма разрабатывают и их героев.

Любопытно, что к небольшим ролям привлекут российских чиновников и политиков. Автомобили заговорят голосами Михаила Мишустина, Дениса Мантурова, Сергея Шойгу, Геннадия Зюганова, и (возможно!) даже президента России Владимира Путина. Договориться удалось почти со всеми, кроме «одного человека, с которым еще не разговаривали».

На презентации показали слайды с теми, кто может озвучивать эпизодических персонажей.

Источник, фото: Телеграм/«Бюллетень кино»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0