Герои мультика «Копейка» заговорят голосами Мишустина, Шойгу, Мантурова и Зюганова

В России готовят свой аналог мультфильму «Тачки»

На питчинге Фонда Кино (презентация проектов с целью нахождения инвесторов) компания «Гром» показала картину «Копейка» - своеобразный российский ответ американским «Тачкам».

По сюжету фильма, миру машин угрожает опасность, и героям приходится преодолевать трудности и противостоять злым силам. Им предстоит отстоять свой мир и дать бой армии Антрацита.

География фильма простирается от Камчатки до полуострова Арттрек, через всю Россию, Китай, Индию и Арабский мир.

Компании удалось договориться практически со всеми российскими автомобильными компаниями (точно с КАМАЗом и АВТОВАЗом), и они готовы поучаствовать в финансовой поддержке картины. Вместе с концернами создатели мультфильма разрабатывают и их героев.

Любопытно, что к небольшим ролям привлекут российских чиновников и политиков. Автомобили заговорят голосами Михаила Мишустина, Дениса Мантурова, Сергея Шойгу, Геннадия Зюганова, и (возможно!) даже президента России Владимира Путина. Договориться удалось почти со всеми, кроме «одного человека, с которым еще не разговаривали».

На презентации показали слайды с теми, кто может озвучивать эпизодических персонажей.

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Источник, фото: Телеграм/«Бюллетень кино»