Эксперт напомнил про «страшный сон автовладельца»

Поездки по глубоким лужам могут привести к гидроудару двигателя и другим проблемам

О том, почему глубокие лужи могут быть опасными для автомобиля, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Вместо воздуха мотор резко «глотает» воду, возникает скачок давления, работающие детали получают колоссальную нагрузку и деформируются. Двигатель резко глохнет с характерным ударным звуком.

Последствия гидроудара зависят от скорости движения: чем она была выше, тем хуже для двигателя.

Эксперт напоминает, что любые водные преграды нужно преодолевать медленно, по возможности, заранее измерив глубину препятствия. Вода не должна подниматься выше половины колеса.

Если гидроудар всё-таки произошел, прямой путь в автосервис на эвакуаторе. Не надо пытаться завести машину, иначе может понадобиться ремонт двигателя.

При попадании воды в авто возможен выход из строя электроники и электрики, могут намокнуть колодки и снижается эффективность торможения. Чтобы просушить колодки и диски, можно несколько раз интенсивно нажать на тормоз.

Не исключен также риск повреждения днища или колеса при заезде в лужу. Ведь неясно, какая опасность там может таиться.

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Источник: «Известия»

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС