На активы Faurecia нацелились местные коммерсанты

Производитель автокомпонентов Faurecia продаст российские заводы

Активы крупного производителя автокомпонентов Faurecia в России могут купить российские топ-менеджеры, для этого они уже зарегистрировали новую компанию.

Faurecia давно собиралась выйти из РФ, но в отличие от других иностранных производителей компонентов у Faurecia в Тольятти остался заказчик в лице АВТОВАЗа.

Однако, по всей видимости, иностранная компания все же покинет наш рынок.

Топ-менеджеры российской Faurecia в конце июня создали компанию «Формат Инвест» и с ее помощью намерены купить активы французской группы и перезапустить их.

Справка

Faurecia (произносится Форесия) — один из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов со штаб-квартирой в городе Нантер во Франции.

Является дочерней компанией PSA Peugeot Citroën. Проектирует и производит сиденья, бамперы, резиновые коврики, выхлопные системы, интерьеры панелей приборов, центральных консолей и дверей и т.д.

Главными покупателями продукции группы в России были альянс Renault-Nissan АВТОВАЗ, а также Hyundai, Kia и Volkswagen.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: SOPA Images via ZUMA Press Wire/ТАСС