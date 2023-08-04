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Со своими запчастями в сервис не пустят

Ремонтники рассказали, почему отказались от клиентов со своими запчастями

В России цены на автозапчасти взлетят еще на 20–25%

С уходом авторитетных иностранных производителей автокомпонентов и запуска системы параллельного импорта на рынок хлынуло огромное количество запчастей, и разобраться в этом многообразии неспециалисту бывает сложно. Всем хочется купить подешевле, но не всегда более дешевая запчасть, даже внешне идентичная продукту известного производителя, таковой является.

Так, например, в сети автосервисов Fit Service отказались от клиентов, которые приезжают со своими запасными частями.

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Директор сети Татьяна Овчинникова обосновала причину такого решения. Довольно часто детали, которые приносят клиенты, — это контрафакт. И поскольку сервис дает гарантию и на работы, и на запчасть, приняв такое решение, они себя обезопасили.

По закону, если клиент приехал со своими запасными частями, он подписывает документ о том, что сам несет за это ответственность. Но здесь решили проблему иначе и просто не работают с такими клиентами.

Конечно, если требуется какая-то исключительно редкая деталь, а клиент ее сам нашел, в порядке исключения ему пойдут навстречу. Но такое происходит крайне редко, если у кого-то возникает запрос «помогите найти необходимый агрегат», то, как правило, эту задачу решают.

Достанут и оригинал, если захочет клиент, тут вопрос лишь во временных рамках. Но при обращении к сторонним поставщикам проверят, чтобы у этого дистрибьютора были документы, сертификаты.

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6138046

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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