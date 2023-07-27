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Где брать качественные запчасти – ответ ждет вас на MIMSГде брать качественные запчасти – ответ ждет вас на MIMS
Как и более тысячи брендов-поставщиков...

Где брать качественные запчасти – ответ ждет вас на MIMS

Как и более тысячи брендов-поставщиков автозапчастей, компонентов и IT-решений из России, Китая, Турции, Ирана, Южной Кореи и еще 16 стран.

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С 21 по 24 августа в ЦВК «Экспоцентр» (Москва) пройдет Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля MIMS Automobility Moscow 2023, пропустить которую никак нельзя.

Это главное событие автомобильного рынка России и СНГ, которое ежегодно посещают более 30 тысяч участников, и уникальная возможность для автобизнеса найти партнеров и клиентов, не катаясь по всей России и другим странам.

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Здесь же можно будет ознакомиться с продукцией и узнать об особенностях ее производства. Помимо автозапчастей и компонентов на стендах будет представлено и оборудование для ремонта и диагностики автомобиля.

Вот вкратце шесть плюсов MIMS 2023:

  • Более 1000+ брендов-поставщиков в области автозапчастей, компонентов и IT-решений.
  • Экспоненты из Китая, Турции, Ирана, Южной Кореи и еще 16 стран.
  • Насыщенная деловая программа.
  • 4 дня нетворкинга на площадке выставки.
  • Партнеры для обновления или создания цепочек поставок.
  • Интерактивные зоны для специалистов и руководителей СТО.

Также в рамках выставки MIMS Automobility Moscow впервые пройдет MIMS Automobility SHOW, посвященное новинкам автопрома.

Отгадаете, сколько людей поместилось в этот Suzuki Vitara?

Стоимость входного билета при регистрации онлайн без промокода составит 500 рублей. При покупке билета на выставке стоимость входного билета составит 1000 рублей. Но вы можете получить билет бесплатно по промокоду MIMS23-4YP6Z.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
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