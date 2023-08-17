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В Татарстане начали выполнять требование президента по авто для чиновников

Чиновников Татарстана пересаживают на Лады Весты

Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от новеньких служебных автомобилей Lada Vesta начальникам отделов и управлений образования республики. Таким образом в республике начали исполнять наказ главы государства.

Напомним, в начале августа на встрече с руководителями предприятий промышленности президент Владимир Путин призвал чиновников пересесть на автомобили отечественного производства.

Торжественное мероприятие прошло на площади перед зданием Госсовета Республики Татарстан.

Все автомобили белого цвета, в какой комплектации – не раскрывается.

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«Ваша мобильность и эффективность во многом зависит от наличия транспорта, позволяющего работать более оперативно», — отметил глава региона.

Символический ключ от новых авто Минниханов передал министру образования и науки РТ Ильсуру Хадиуллину.

Всего специалисты получили 49 новых Lada Vesta.

Сам Минниханов также ездит на отечественном автомобиле, правда, это премиальный Aurus Senat, эти автомобили выпускают в Татарстане. Кстати, он стал первым руководителем российского региона, который пересел на служебный Аурус.

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Источник, фото: rais.tatarstan.ru

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За РулемАлексеева Елена
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