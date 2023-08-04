Путину предложили стать испытателем нового автомобиля АВТОВАЗа

Владимиру Путину поступило предложение протестировать бюджетную новинку Lada Iskra

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным о планах компании по запуску новых моделей и пригласил его протестировать одну из них – бюджетную Lada Iskra. Соколов напомнил президенту, как в свое время он проехался на желтой Lada Kalina, которая впоследствии стала бестселлером.

Что касается дальнейших планов АВТОВАЗа, то они связаны с запуском четырех новых моделей, напомнил глава компании.

Кроме Lada Iskra, в ближайшие два года это будут электромобиль e-Largus, седан бизнес-класса Lada Aura и городской кроссовер С-класса на платформе Vesta.

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Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos, http://kremlin.ru/, Алексей Даничев/РИА «Новости»