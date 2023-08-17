Машины, самолеты, суда: в Удмуртии создадут особую экономическую зону

Минэкономразвития поддержало создание ОЭЗ «Ижевск»

Пройдена очередная ступень к созданию особой экономической зоны «Ижевск»: идея поддержана на уровне Министерства экономического развития. Напомним, в январе была утверждена дорожная карта для создания ОЭЗ, а затем на ПМЭФ было принято решение о строительстве логистического центра на территории создаваемой ОЭЗ.

Оформить необходимые документы и подготовить заявку в Минэкономразвития планировалось до конца 2023 года. Теперь же формулировка сроков подтвердилась: источник пишет, что подача заявки планируется «к 2024 году».

Но само формирование ОЭЗ «Ижевск» начнут уже с конца 2023-го. Зона станет 11-й в Приволжском федеральном округе. Одной из ключевых специализаций новой ОЭЗ будет производство автокомпонентов, но также ведутся переговоры с поставщиками авиационной промышленности, судостроителями, производителями имплантов.

Компаниям-резидентам обещают налоговые льготы, развитую инфраструктуру и режим свободной таможенной зоны. Регион получит возможность привлечь прямые инвестиции, создать новые производства и рабочие места.

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Источник: Коммерсант