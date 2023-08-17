Модели с этими коробками передач чаще попадают в аварии
Автотека: Skoda Rapid и VW Polo чаще бывали в аварии в первом полугодии 2023 года
Эксперты сервиса проверки истории автомобилей Автотека (проект Авито) проанализировали статистику по авто масс-сегмента и назвали модели, которые чаще всего участвовали в ДТП с января по июль 2023 года, с распределением по коробкам передач.
Топ моделей с автоматом, которые чаще всего попадали в ДТП:
- Volkswagen Polo
- Skoda Rapid
- Kia Optima
- Skoda Octavia
- Hyundai Solaris.
Топ моделей автомобилей с механикой:
- Skoda Rapid
- Volkswagen Polo
- Hyundai Solaris.
Топ автомобилей с роботизированной коробкой передач, в отчетах которых зафиксировано больше всего случаев ДТП:
- Volkswagen Tiguan
- Skoda Octavia
- Skoda Kodiaq
- Volkswagen Polo
- Skoda Rapid.
Таким образом, самыми «популярными» моделями трех списков стали Skoda Rapid и Volkswagen Polo.
Топ авто с вариатором, в отчетах которых зафиксировано больше всего случаев ДТП:
- Renault Kaptur
- Nissan Qashqai
- Lada Vesta
- Mitsubishi Outlander
- Toyota RAV4.
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