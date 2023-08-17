Модели с этими коробками передач чаще попадают в аварии

Автотека: Skoda Rapid и VW Polo чаще бывали в аварии в первом полугодии 2023 года

Эксперты сервиса проверки истории автомобилей Автотека (проект Авито) проанализировали статистику по авто масс-сегмента и назвали модели, которые чаще всего участвовали в ДТП с января по июль 2023 года, с распределением по коробкам передач.

Топ моделей с автоматом, которые чаще всего попадали в ДТП:

Volkswagen Polo

Skoda Rapid

Kia Optima

Skoda Octavia

Hyundai Solaris.

Топ моделей автомобилей с механикой:

Skoda Rapid

Volkswagen Polo

Hyundai Solaris.

Топ автомобилей с роботизированной коробкой передач, в отчетах которых зафиксировано больше всего случаев ДТП:

Volkswagen Tiguan

Skoda Octavia

Skoda Kodiaq

Volkswagen Polo

Skoda Rapid.

Таким образом, самыми «популярными» моделями трех списков стали Skoda Rapid и Volkswagen Polo.

Топ авто с вариатором, в отчетах которых зафиксировано больше всего случаев ДТП:

Renault Kaptur

Nissan Qashqai

Lada Vesta

Mitsubishi Outlander

Toyota RAV4.

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