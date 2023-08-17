#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Жители этих регионов имеют самую большую скидку по ОСАГОЖители этих регионов имеют самую большую скидку по ОСАГО
РСА назвал регионы с наиболее...
Названы китайские автомобили, которые чаще других заезжают на сервисНазваны китайские автомобили, которые чаще других заезжают на сервис
«Союз автосервисов»: самыми частыми гостями на...
Модели с этими коробками передач чаще попадают в аварииМодели с этими коробками передач чаще попадают в аварии
Автотека: Skoda Rapid и VW Polo чаще бывали в...

Модели с этими коробками передач чаще попадают в аварии

Автотека: Skoda Rapid и VW Polo чаще бывали в аварии в первом полугодии 2023 года

Эксперты сервиса проверки истории автомобилей Автотека (проект Авито) проанализировали статистику по авто масс-сегмента и назвали модели, которые чаще всего участвовали в ДТП с января по июль 2023 года, с распределением по коробкам передач.

Топ моделей с автоматом, которые чаще всего попадали в ДТП:

  • Volkswagen Polo
  • Skoda Rapid
  • Kia Optima
  • Skoda Octavia
  • Hyundai Solaris.

Топ моделей автомобилей с механикой:

  • Skoda Rapid
  • Volkswagen Polo
  • Hyundai Solaris.

В этих ситуациях механика всегда лучше автомата

Топ автомобилей с роботизированной коробкой передач, в отчетах которых зафиксировано больше всего случаев ДТП:

  • Volkswagen Tiguan
  • Skoda Octavia
  • Skoda Kodiaq
  • Volkswagen Polo
  • Skoda Rapid.

Таким образом, самыми «популярными» моделями трех списков стали Skoda Rapid и Volkswagen Polo.

Топ авто с вариатором, в отчетах которых зафиксировано больше всего случаев ДТП:

  • Renault Kaptur
  • Nissan Qashqai
  • Lada Vesta
  • Mitsubishi Outlander
  • Toyota RAV4.
  • «За рулем» можно читать в Viber

Коллаж: «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0