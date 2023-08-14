Самый безаварийный регион – Чечня, самый аварийный - Тува
ГИБДД составила рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах
С января по июнь 2023 года количество ДТП с пострадавшими выросло в 59 российских регионах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось число погибших и раненых — на 4,5% и 4,9% соответственно.
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Топ-5 самых безаварийных регионов (кол-во ДТП с пострадавшими на 100 тыс. авто в январе-июне 2023 года):
- Чеченская Республика – 13,8 (-5,1% к январю-июню 2022 года)
- Томская область – 39,8 (-13,4%)
- Ямало-Ненецкий автономный округ – 41,5 (-5,3%)
- Ненецкий автономный округ – 49,4 (-19,3%)
- Московская область – 50,6 (-3,4%).
Топ-5 самых аварийных регионов (кол-во ДТП с пострадавшими на 100 тыс. авто в январе-июне 2023 года):
- Республика Тыва – 315,6 (+30,9%).
- Омская область – 198,9 (+39,8%)
- Республика Калмыкия – 186,4 (+36,0%)
- Тюменская область – 185,9 (+22,6%)
- Амурская область) – 174,7 (+6,9%).
В Москве аварийность осталась практически на прежнем уровне, снизившись всего на 3,1% до 78,6 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей в январе-июне 2023 года.
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Источник: Инфографика РИА Новости
Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС
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