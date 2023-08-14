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Самый безаварийный регион – Чечня, самый аварийный - Тува

ГИБДД составила рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах

С января по июнь 2023 года количество ДТП с пострадавшими выросло в 59 российских регионах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось число погибших и раненых — на 4,5% и 4,9% соответственно.

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Топ-5 самых безаварийных регионов (кол-во ДТП с пострадавшими на 100 тыс. авто в январе-июне 2023 года):

  • Чеченская Республика – 13,8 (-5,1% к январю-июню 2022 года)
  • Томская область – 39,8 (-13,4%)
  • Ямало-Ненецкий автономный округ – 41,5 (-5,3%)
  • Ненецкий автономный округ – 49,4 (-19,3%)
  • Московская область – 50,6 (-3,4%).

Стало известно, почему число ДТП выросло везде, но не в Москве и МО

Топ-5 самых аварийных регионов (кол-во ДТП с пострадавшими на 100 тыс. авто в январе-июне 2023 года):

  • Республика Тыва – 315,6 (+30,9%).
  • Омская область – 198,9 (+39,8%)
  • Республика Калмыкия – 186,4 (+36,0%)
  • Тюменская область – 185,9 (+22,6%)
  • Амурская область­) – 174,7 (+6,9%).

В Москве аварийность осталась практически на прежнем уровне, снизившись всего на 3,1% до 78,6 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей в январе-июне 2023 года.

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Источник: Инфографика РИА Новости

Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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