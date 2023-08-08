Эти автомобили чаще всего бьют в «тоталь»

Десятка моделей, которые нет смысла восстанавливать после серьезного ДТП

Есть ряд моделей автомобилей, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии, отмечают эксперты «АльфаСтрахования», проанализировавшие страховые случаи по каско.

Специалисты говорят, что больше остальных попадают в тотальные ДТП (когда страховщики признают полную гибель автомобиля) дорогостоящие, мощные модели.

Происходит это потому, что владельцы и покупают такие машины, чтобы «почувствовать скорость», и при этом часто не соблюдают ПДД.

В первом полугодии 2023-го лидерами по числу тотальных аварий стали:

Porsche Cayenne – 8% от общего числа застрахованных

BMW 5-й серии – 5%

Porsche Macan – 4%

Daewoo Nexia – 3%

Chery Tiggo – 3%

Skoda Octavia – 3%

Lada Kalina – 3%

BMW 7-й серии – 3%

Mercedes AMG – 2%

Volkswagen Jetta – 2%.

Впрочем, даже несущественный ремонт дорогой марки может обернуться признанием «тоталя». Порой запчасти и ремонт обходятся в такую сумму, что ремонтировать машину оказывается нецелесообразным. Особенно в нынешних условиях.

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Фото: АГН «Москва»