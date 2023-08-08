Эти автомобили чаще всего бьют в «тоталь»
Есть ряд моделей автомобилей, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии, отмечают эксперты «АльфаСтрахования», проанализировавшие страховые случаи по каско.
Специалисты говорят, что больше остальных попадают в тотальные ДТП (когда страховщики признают полную гибель автомобиля) дорогостоящие, мощные модели.
Происходит это потому, что владельцы и покупают такие машины, чтобы «почувствовать скорость», и при этом часто не соблюдают ПДД.
В первом полугодии 2023-го лидерами по числу тотальных аварий стали:
- Porsche Cayenne – 8% от общего числа застрахованных
- BMW 5-й серии – 5%
- Porsche Macan – 4%
- Daewoo Nexia – 3%
- Chery Tiggo – 3%
- Skoda Octavia – 3%
- Lada Kalina – 3%
- BMW 7-й серии – 3%
- Mercedes AMG – 2%
- Volkswagen Jetta – 2%.
Впрочем, даже несущественный ремонт дорогой марки может обернуться признанием «тоталя». Порой запчасти и ремонт обходятся в такую сумму, что ремонтировать машину оказывается нецелесообразным. Особенно в нынешних условиях.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Фото: АГН «Москва»
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен