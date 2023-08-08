#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Владельцы гарантийных авто признались, на чем экономятВладельцы гарантийных авто признались, на чем экономят
На обслуживании машин стали экономить более 40%...
Конкурент Весты подешевел и получил мощный моторКонкурент Весты подешевел и получил мощный мотор
В России появились седаны Chevrolet Onix за 1,8...
В России резко сократились госзакупки иномарок для чиновниковВ России резко сократились госзакупки иномарок для чиновников
Госзакупки иномарок упали в 4 раза, зато...

Эти автомобили чаще всего бьют в «тоталь»

Десятка моделей, которые нет смысла восстанавливать после серьезного ДТП

Легкий способ проверить, не будет ли проблем с «параллельным» авто

Есть ряд моделей автомобилей, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии, отмечают эксперты «АльфаСтрахования», проанализировавшие страховые случаи по каско.

Специалисты говорят, что больше остальных попадают в тотальные ДТП (когда страховщики признают полную гибель автомобиля) дорогостоящие, мощные модели.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Забавные тесты про автомобили
БАМ: история трудового подвига

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Происходит это потому, что владельцы и покупают такие машины, чтобы «почувствовать скорость», и при этом часто не соблюдают ПДД.

В первом полугодии 2023-го лидерами по числу тотальных аварий стали:

  • Porsche Cayenne – 8% от общего числа застрахованных
  • BMW 5-й серии – 5%
  • Porsche Macan – 4%
  • Daewoo Nexia – 3%
  • Chery Tiggo – 3%
  • Skoda Octavia – 3%
  • Lada Kalina – 3%
  • BMW 7-й серии – 3%
  • Mercedes AMG – 2%
  • Volkswagen Jetta – 2%.

Впрочем, даже несущественный ремонт дорогой марки может обернуться признанием «тоталя». Порой запчасти и ремонт обходятся в такую сумму, что ремонтировать машину оказывается нецелесообразным. Особенно в нынешних условиях.

Фото: АГН «Москва»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0