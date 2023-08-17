«Хризантема» – сестра «Терминатора»: танкам тут не место

Единственный в мире всепогодный и всесуточный комплекс со сверхзвуковыми ракетами

«Хризантема» — так называется самоходный противотанковый ракетный комплекс, который создавался на базе БМП-3 для уничтожения не только имеющихся на вооружении других стран мира современных танков, но даже перспективных, которые могут появиться в ближайшие десятилетия.

Также «Хризантема» способна уничтожать инженерные и фортификационные сооружения, надводные цели, малоскоростные воздушные цели (например, вертолеты) и живую силу противника как на открытой местности, так и в укрытиях.

И каждая ракета комплекса, разгоняясь до скорости 400 метров в секунду и более, точно бьет в любую цель (на расстоянии от 400 метров до 6000 метров) благодаря комбинированной системе управления. Ракета может наводиться как автоматически в миллиметровом диапазоне в радиолуче, так и полуавтоматически в луче лазера. Обе системы абсолютно независимы.

«Хризантема» несет два контейнера с ракетами, которые могут выпускаться последовательно. Это два типа противотанковых управляемых ракет: 9М123 с надкалиберной тандемно-кумулятивной боевой частью и 9М123Ф с фугасной (термобарической) боевой частью.

Как уже говорилось, это один из немногих в мире комплексов со сверхзвуковыми ракетами, и единственный, который способен воевать в любое время суток и в любую погоду.

Экипаж «Хризантемы» состоит всего из двух человек. Масса машины – 19,4 тонны, но благодаря 500-сильному двигателю она способна разгоняться до 70 км/ч. Топлива же в баках хватает примерно на 600 км.

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Фото: Youtube