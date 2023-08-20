Кладбище белых автомобилей: в Китае обнаружены тысячи брошенных машин (видео)

В китайской провинции в чистом поле гниют тысячи новых и подержанных автомобилей

Автор блога Inside China Auto Марк Рэйнфорд нашел в Китае очередное кладбище автомобилей. Буквально в чистом поле тысячи машин, преимущественно белого цвета, стоят никому не нужные и гниют.

Блогер выяснил, что большую часть брошенного «автопарка» составляют электрические BAIC BJEV EC3. Он предположил, что эти электрокары преимущественно работали в каршеринге, но владеющая ими компания разорилась, а машины отправились на кладбище. По какой причине они не были реализованы, непонятно.

Кроме этих машин выброшенными также оказались различные модели Toyota, Hyundai, Geely, Dongfeng-Citroen. Часть из них были новыми и даже незарегистрированными. Автор видеоролика предположил, что они могут ожидать здесь отправки в автосалоны.

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Источник: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube