Toyota показала автомобиль, который можно превратить... Да во все, что угодно!

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Представлен Toyota Rangga – модульный многоцелевой внедорожник

Концепт нового внедорожника был представлен компанией Toyota на международном автосалоне в Индонезии. Причем модель имеет все шансы стать серийной.

Идея проекта заключается в вариативности и разнообразии назначений автомобиля. Модульная конструкция позволяет установить любую надстройку. Судя по представленным рендерам, это может быть все, что угодно: мобильное кафе, скорая помощь, кемпер и даже пожарная машина.

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В качестве базы выступает пикап с однорядной кабиной. Однако не исключено, что базой будет шасси вообще без какой-либо надстройки.

Технические данные неизвестны, однако, судя по изображениям, это небольшой рамный внедорожник. Причем вряд ли это будет электромобиль, более вероятно, что Toyota оснастит его либо малообъемным ДВС, либо гибридной силовой установкой.

Источник: Motor1

Фото: Toyota

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За РулемЛежнин Роман
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