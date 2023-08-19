Можно ли в России купить иномарку дешевле 2 миллионов?

В России осталось всего две иномарки дешевле 2 миллионов рублей – Changan Alsvin и BAIC U5 Plus

Changan Alsvin является самым доступным вариантом с ценой 1,65 млн рублей за базовую комплектацию LX. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым 98-сильным двигателем и 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Внутри Alsvin неплохо оснащен, здесь имеются мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, камера заднего вида, задние датчики парковки, кондиционер и медиасистема с 7-дюймовым экраном.

BAIC U5 Plus стоит 1,839 млн рублей. Он также предлагает неплохое оснащение в базовой комплектации. В нем есть камера заднего вида, парковочные датчики, кондиционер и медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма. Однако стоит отметить, что у этой модели только две подушки безопасности и два динамика.

В топ-5 самых доступных китайских седанов также вошел Kaiyi E5 калининградской сборки по цене от 2,115 млн рублей, но он с вариатором и мощным 1,5-литровым мотором на 147 л. с.

Omoda S5 стоит 2,245 млн рублей, он тоже оснащен вариатором, но мотор здесь менее мощный – всего 113 л. с.

Замыкает пятерку лидеров Changan Eado Plus – 2,3 миллиона рублей. Здесь установлен 1,4-литровый турбомотор мощностью 155 л. с. и 7-ступенчатый робот.

Источник: Автоновости дня

Фото: BAIC, Changan, Kaiyi, Omoda