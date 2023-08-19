Представлен новый внедорожник, который бросит вызов Гелендвагену
Новинка BYD Leopard 5 сочетает в себе мощный двигатель, передовые технологии и возможность неограниченного расширения.
Внешний вид BYD Leopard 5 отражает классические черты внедорожников: длинный капот, прямоугольный кузов и мускулистые колесные арки с неокрашенными пластиковыми расширителями. Передняя часть автомобиля выглядит современно благодаря двум светодиодным полосам, соединяющим фары сверху и снизу.
BYD опубликовал фотографии нового Leopard 5, однако подробности о технических характеристиках пока не раскрываются. Ранее сообщалось, что автомобиль будет оснащен адаптивной подвеской и гибридной силовой установкой мощностью 680 л. с. с запасом хода до 1200 км.
Официальная премьера BYD Leopard 5 ожидается в ближайшее время, до конца текущего месяца.
Источник: ITHome
Фото: Autohome.com.cn
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