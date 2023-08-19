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Представлен новый внедорожник, который бросит вызов Гелендвагену

BYD представил передовой внедорожник Leopard 5 с классическим дизайном

Новинка BYD Leopard 5 сочетает в себе мощный двигатель, передовые технологии и возможность неограниченного расширения.

Внешний вид BYD Leopard 5 отражает классические черты внедорожников: длинный капот, прямоугольный кузов и мускулистые колесные арки с неокрашенными пластиковыми расширителями. Передняя часть автомобиля выглядит современно благодаря двум светодиодным полосам, соединяющим фары сверху и снизу.

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BYD опубликовал фотографии нового Leopard 5, однако подробности о технических характеристиках пока не раскрываются. Ранее сообщалось, что автомобиль будет оснащен адаптивной подвеской и гибридной силовой установкой мощностью 680 л. с. с запасом хода до 1200 км.

Официальная премьера BYD Leopard 5 ожидается в ближайшее время, до конца текущего месяца.

Источник: ITHome

Фото: Autohome.com.cn

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За РулемЛежнин Роман
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