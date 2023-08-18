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Все больше россиян предпочитает общественный транспортВсе больше россиян предпочитает общественный транспорт
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Все больше россиян предпочитает общественный транспорт

Путин: мы пережили настоящий бум личных автомобилей, но тенденция меняется

В последнее десятилетие происходил бурный рост числа личных автомобилей, а популярность общественного транспорта снижалась. Однако теперь постепенно все меняется. Все больше людей предпочитает именно общественный транспорт как более быстрый, доступный и экономичный, сказал Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.

Президент подчеркнул, что так происходит в тех городах, где все виды транспорта грамотно увязаны в единую систему, удобную, востребованную жителями. Примером может служить Москва.

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Президент вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным посетил выставку «Год нового транспортного каркаса», которая впечатляет реальными, «видимыми достижениями столицы».

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Президент сказал, что понимает, что возможности столицы отличаются от возможностей многих регионов. Но все-таки опыт Москвы может быть полезен всем российским регионам.

На заседании прозвучали следующие данные: ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозится более 10 млрд человек. Плюс к этому на метро – 3 млрд и более миллиарда – на пригородных поездах.

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Источник, фото: kremlin.ru

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За РулемАлексеева Елена
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