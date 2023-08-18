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За сгоревший практически дотла кузов Ferrari...

Сгоревший кузов Ferrari продали дороже квартиры в центре Москвы

За сгоревший практически дотла кузов Ferrari покупатель заплатил 1,875 млн долларов

Аукционный дом Sothebys продал уникальный и необычный автомобиль. Вернее – то, что от него осталось. Сгоревший дотла Ferrari 500 Mondial Spider 1954 года выпуска ушел с молотка за 1,875 млн долларов (175,7 млн рублей по курсу). Цена продажи оказалась даже выше той, на которую изначально рассчитывали организаторы аукциона – от 1,2 до 1,6 млн долларов.

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Уникальность сгоревшего практически дотла кузова в том, что когда-то это был один из 13 подобных автомобилей Ferrari. Эксперты подтвердили, что кузов с номером 0406 MD — это второй Ferrari 500 Mondial из когда-либо построенных. Он был окрашен в цвет Rosso Corsa, а интерьер был выполнен в бежевых тонах Similpelle.

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Автомобиль, сгоревший дотла и в очень плохом состоянии, был приобретен в начале 1970-х годов Эдом Найлзом. Он не нашел времени на восстановление и продал его. Так в 1978 году автомобиль оказался в руках Уолтера Медлина и на 45 лет был оставлен в гараже.

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Источник: Sothebys

Фото: rmsothebys.com

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