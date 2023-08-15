Коллекцию Михаэля Шумахера продадут на аукционе

Предметы с автографом автогонщика Михаэля Шумахера выставили на аукцион Sotheby's

Коллекцию вещей пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера, объединенную под общим названием Full Throttle («Полный газ»), пустит с молотка аукционный дом RM Sotheby's. Торги пройдут с 16 августа по 6 сентября 2023 года. Сообщается, что в коллекции представлены вещи и предметы, которые Шумахер собирал более 30 лет. Многие из них имеют автограф пилота.

Купить можно как всю коллекцию целиком, так и какой-то отдельный лот.

Внушительную часть коллекции составляют предметы гоночной экипировки: визоры, перчатки, шлемы. Также можно приобрести что-то из личных вещей, принадлежащих гонщику, к примеру кроссовки или костюмы.

Есть и довольно недорогие вещи, например, бейсболку с автографом можно купить за 100-200 долларов, футболку из лимитированной коллекции 2024 года – примерно за 500 долларов. По цене от 200 до 500 долларов предлагаются мягкие игрушки, масштабные модели болидов, футбольные мячи, бутылочки для воды и бутылка шампанского.

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Источник и фото: Sotheby's