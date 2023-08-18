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У наших автобусов нет срока службы. По ощущениям, это 10 лет

Путин удивился, что у российских автобусов не установлен срок эксплуатации

Президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта поразился, что автобусы в РФ являются единственным видом транспорта, который не имеет официального установленного срока эксплуатации:

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«Когда определяется источник финансирования, нужно будет четко сформулировать критерии обновления общественного транспорта. К примеру, автобусы – единственный на сегодня вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы. Странно даже это звучит, но тем не менее это так».

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Президент также отметил, что на большинстве территорий заработная плата водителей общественного транспорта ниже, чем средняя по региону. Результат – люди неохотно идут в профессию. Над этим нужно поработать и повысить привлекательность профессии.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем выступлении отметил, что нормативного срока действительно нет, но по опыту эксплуатации и по техническому состоянию понятно, что автобусы «ходят» 10 лет, троллейбусы – 15 лет, трамваи – где-то 20–25 лет.

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Источник, фото: сайт Кремля

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За РулемАлексеева Елена
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