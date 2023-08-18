У наших автобусов нет срока службы. По ощущениям, это 10 лет

Путин удивился, что у российских автобусов не установлен срок эксплуатации

Президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта поразился, что автобусы в РФ являются единственным видом транспорта, который не имеет официального установленного срока эксплуатации:

«Когда определяется источник финансирования, нужно будет четко сформулировать критерии обновления общественного транспорта. К примеру, автобусы – единственный на сегодня вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы. Странно даже это звучит, но тем не менее это так».

Президент также отметил, что на большинстве территорий заработная плата водителей общественного транспорта ниже, чем средняя по региону. Результат – люди неохотно идут в профессию. Над этим нужно поработать и повысить привлекательность профессии.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем выступлении отметил, что нормативного срока действительно нет, но по опыту эксплуатации и по техническому состоянию понятно, что автобусы «ходят» 10 лет, троллейбусы – 15 лет, трамваи – где-то 20–25 лет.

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Источник, фото: сайт Кремля