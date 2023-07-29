Китайский автопром завоевывает еще один сегмент авторынка РФ

Это автобусы. На этом «поле боя» за потребителя тоже грядут большие перемены.

Вслед за легковым сегментом и грузовой техникой (как легкой, так и тяжелой) китайская экспансия добралась и до автобусного парка России. По данным маркетингового агентства НАПИ, производители из Поднебесной наращивают присутствие в классах особо больших, больших и средних автобусов.

По итогам первого полугодия 2023 года, если сравнивать его с таким же периодом в прошлом году, доля китайских брендов в сегменте автобусов особо большого класса выросла на 24,5%. Почти таков же прирост в большом классе: 24%.

Средний сегмент пока «окучивается» не столь массово, но прирост заметен и тут: плюс 8,6% в сравнении с прошлогодними цифрами.

А что это за китайские автобусные марки, которые так активно начали продавать свою продукцию в России? Большинство из них вам так или иначе уже встречалось: Yutong, Beiqi Foton Motor, Higer, Golden Dragon, Anhui Ankai Automobile, Jiangsu Mudan, JAC...

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Источник: НАПИ, Higer