Легкая коммерческая техника из Китая бьет рекорды продаж в России
В первом полугодии 2023 года рост продаж китайских LCV на российском рынке составил 507,3%.
Если смотреть в общем, российский рынок легкого коммерческого транспорта демонстрирует спад на 3,4% за первые пять месяцев этого года. Однако продажи китайских LCV выросли на 507,3%.
Всего за последние 12 месяцев китайские малотоннажные грузовики сумели занять 7,7% рынка легких коммерческих автомобилей.
Согласно статистике, подавляющее большинство проданных автомобилей — это пикапы. Следом идут бортовые или тентованные грузовики.
Данные предоставлены НАПИ.
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Источник: журнал «Рейс»
Фото: Рейс, НАПИ
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