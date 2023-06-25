Легкая коммерческая техника из Китая бьет рекорды продаж в России

В первом полугодии 2023 года рост продаж китайских LCV на российском рынке составил 507,3%.

Если смотреть в общем, российский рынок легкого коммерческого транспорта демонстрирует спад на 3,4% за первые пять месяцев этого года. Однако продажи китайских LCV выросли на 507,3%.

Всего за последние 12 месяцев китайские малотоннажные грузовики сумели занять 7,7% рынка легких коммерческих автомобилей.

Согласно статистике, подавляющее большинство проданных автомобилей — это пикапы. Следом идут бортовые или тентованные грузовики.

Данные предоставлены НАПИ.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: Рейс, НАПИ