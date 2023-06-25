#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Легкая коммерческая техника из Китая бьет рекорды продаж в РоссииЛегкая коммерческая техника из Китая бьет рекорды продаж в России
В первом полугодии 2023 года рост продаж...
Disney и Vespa выпустили скутер с подписью Микки МаусаDisney и Vespa выпустили скутер с подписью Микки Мауса
Модель выпустят ограниченной партией к...
Эксперт привел список стран, небезопасных для российского туристаЭксперт привел список стран, небезопасных для российского туриста
Чтобы не испортить себе отдых, стоит...

Легкая коммерческая техника из Китая бьет рекорды продаж в России

В первом полугодии 2023 года рост продаж китайских LCV на российском рынке составил 507,3%.

За РулемБюджетный электрокар из Восточной Европы скоро увидит свет

Если смотреть в общем, российский рынок легкого коммерческого транспорта демонстрирует спад на 3,4% за первые пять месяцев этого года. Однако продажи китайских LCV выросли на 507,3%.

Всего за последние 12 месяцев китайские малотоннажные грузовики сумели занять 7,7% рынка легких коммерческих автомобилей.

Согласно статистике, подавляющее большинство проданных автомобилей — это пикапы. Следом идут бортовые или тентованные грузовики.

Данные предоставлены НАПИ.

За Рулем
За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Источник: журнал «Рейс»

Фото: Рейс, НАПИ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0