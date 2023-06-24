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Бюджетный электрокар из Восточной Европы скоро увидит свет

Румынский производитель Dacia планирует выйти на рынок электрокаров с бюджетным Dacia Sandero.

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Четвертое поколение Dacia Sandero появится в 2027-2028 годах и станет флагманом в направлении декарбонизации модельного ряда.

По сравнению с конкурентами, ценовая политика Sandero останется такой же демократичной. Сохранить приемлемую стоимость поможет минимизация веса машины и установка батареи небольшой емкости без возможности быстрой зарядки.

Глава Dacia Дени Ле Вот убежден, что модель не должна выделяться большим запасом хода.

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Также глава Dacia рассматривает перспективы использования недорогих натриевых батарей.

Источник: Российская газета

Фото: Dacia

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За РулемЛежнин Роман
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