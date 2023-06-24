Бюджетный электрокар из Восточной Европы скоро увидит свет

Румынский производитель Dacia планирует выйти на рынок электрокаров с бюджетным Dacia Sandero.

Четвертое поколение Dacia Sandero появится в 2027-2028 годах и станет флагманом в направлении декарбонизации модельного ряда.

По сравнению с конкурентами, ценовая политика Sandero останется такой же демократичной. Сохранить приемлемую стоимость поможет минимизация веса машины и установка батареи небольшой емкости без возможности быстрой зарядки.

Глава Dacia Дени Ле Вот убежден, что модель не должна выделяться большим запасом хода.

Также глава Dacia рассматривает перспективы использования недорогих натриевых батарей.

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Источник: Российская газета

Фото: Dacia