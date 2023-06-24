Бюджетный электрокар из Восточной Европы скоро увидит свет
Румынский производитель Dacia планирует выйти на рынок электрокаров с бюджетным Dacia Sandero.
Четвертое поколение Dacia Sandero появится в 2027-2028 годах и станет флагманом в направлении декарбонизации модельного ряда.
По сравнению с конкурентами, ценовая политика Sandero останется такой же демократичной. Сохранить приемлемую стоимость поможет минимизация веса машины и установка батареи небольшой емкости без возможности быстрой зарядки.
Глава Dacia Дени Ле Вот убежден, что модель не должна выделяться большим запасом хода.
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Также глава Dacia рассматривает перспективы использования недорогих натриевых батарей.
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Источник: Российская газета
Фото: Dacia
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