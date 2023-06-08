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Видеообзор всех китайских грузовиков на COMvex-2023

«Бенефис китайского автопрома» и «Китай наступает» – пожалуй, именно такие и подобные им заголовки чаще всего освещают прошедшую выставку…

За РулемНазваны три лучших грузовика в России. Есть сюрпризы!

Действительно, менее чем за год на смену ушедшим из России европейским производителям грузовой техники ринулись бренды из КНР.

Foton Toano и Galaxy, Dongfeng Captain, SDAC, FAW J7, Dayun, Beiben – вот далеко не полный состав грузовой «делегации» из Поднебесной.

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Одним из однозначных шоу-стопперов выставки стал магистральник Foton Galaxy. Он крут не только внешностью, но и содержанием: 530-сильный Cummins в паре с автоматом ZF Traxon.

В кабине – цифровые приборы, бесключевой запуск двигателя, эргономичное сиденье водителя, удобный селектор трансмиссии…

Все о новом китайском чуде – в подробном видеообзоре!

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Источник: Youtube / MororProject

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемИннокентий Кишкурно
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