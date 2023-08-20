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Zenvo Aurora: гиперкар без заботы об экологии

Zenvo представила гиперкар с самым мощным в мире двигателем V12

Aurora оснащена V12 объемом 6,6 литра с четырьмя турбинами, который может выдавать до 1250 л. с., раскручиваясь практически до 10 тысяч оборотов в минуту. Также Zenvo Aurora может быть дополнен одним или тремя электромоторами мощностью по 200 л. с. каждый. Это позволит достигнуть невероятных 1850 лошадиных сил.

Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,3 или 2,5 секунды в зависимости от версии, а максимальная скорость достигает 365 или даже 451 км/ч.

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Zenvo Aurora предлагает две версии – дорожную Tur и трековую Agil. Трековая имеет более развитую аэродинамику и большое антикрыло, которое генерирует значительную прижимную силу. Масса кузова составляет от 1300 до 1450 кг в зависимости от версии.

Интерьер Zenvo Aurora выполнен в аскетичном стиле. В нем присутствуют обычные кнопки, а не сенсорные панели. Медиасистема автомобиля, в основном, предназначена для взаимодействия со смартфоном, и в ней отсутствует большой центральный экран.

Производство планируют начать в 2025 году в датском городе Престё. Всего будет выпущено 50 экземпляров.

Источник, фото: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
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