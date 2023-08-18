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Крупнейший в мире производитель катализаторов продал свой бизнес в России

Ъ: Британской Johnson Matthey продал свой российский завод автокатализаторов местному менеджменту

Крупнейший в мире производитель автомобильных катализаторов, британская компания Johnson Matthey, свернула свой бизнес в России.

Новым владельцем красноярского «Джонсон Матти Красноярск» в июне стало ООО «Катализаторы и технологии», созданное топ-менеджерами Johnson Matthey в РФ. В июле компания была переименована в ООО «Экотехсис».

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Пока нет точной информации, возобновит ли завод в Красноярске свою деятельность, так как для запуска производства необходимо урегулировать интеллектуальные права на технологии. К тому же новым владельцам завода предстоит просчитать экономическую целесообразность проекта с учетом того, что выпуск машин в России сильно сократился.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Racool_studio на Freepik

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