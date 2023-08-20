Очень необычные машины на базе ЛиАЗа! Зачем их делали?

В Сети вспомнили случаи, когда ЛиАЗ-677 использовали не как автобус

Действительно, бывали случаи, когда легендарные советские ЛиАЗ-677 использовали не для перевозки пассажиров. Например, существовал ЛиАЗ ПТС-4, и странная аббревиатура его модификации расшифровывалась как «передвижная телевизионная станция». Такую машину создали для работников телевидения, причем на самом Ликинском автобусном заводе, никакой «кустарщины»!

А вот другой вариант: передвижной пункт питания А-621, предназначавшийся для обеспечения горячей едой водителей и кондукторов на линии.

Различные транспортные предприятия изготавливали на основе ЛиАЗ-677 самые различные машины: передвижные фотостудии, фургоны… Существовала даже «эволюция» обычного городского трудяги в комфортабельный прогулочный экскурсионник…

А в автобусных парках зачастую можно было увидеть так называемые «галоши» – старые ЛиАЗы, переделанные в машины с открытым грузовым кузовом. Как их использовали? Смотрим видео:

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Источник: Гора автофактов