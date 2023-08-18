Конкурент внедорожника Tank поступил в продажу

Стали известны цены на новый кроссовер Chery – Jetour Traveler

Great Wall и Chery все сильнее конкурируют в сегменте кроссоверов и внедорожников, предлагая схожие автомобили, которые, впрочем, имеют существенные отличия.

В частности, Chery выпустил конкурента внедорожника Tank 300 – Jetour Traveler, который должен быть комфортнее, но менее «проходимым».

Автомобиль имеет внедорожный дизайн, но при этом является кроссовером с упором на комфорт поездок. Длина, ширина и высота нового Jetour Traveler составляют 4785, 2006 и 1880 мм, а колесная база достигает 2800 мм.

То есть, по своим габаритам кроссовер сопоставим с внедорожником Tank 300 от Great Wall.

Модель оснащается двигателем 2.0T мощностью 254 л.с. Также доступны менее мощный мотор 1.5Т и гибридная силовая установка на базе этого двигателя.

Кроссовер также оснащен интеллектуальной системой полного привода XWD.

Версия 1.5 Т будет стоить в Китае от 150 тысяч юаней (1,9 млн рублей), версия 2.0 Т – от 170 тысяч до 200 тысяч юаней (2,17-2,56 млн рублей), а гибрид – от 200 000 до 250 000 юаней (2,56-3,2 млн рублей).

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Фото: Chery