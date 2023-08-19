Владелец Mitsubishi Lancer отказался продать его за 6 млн рублей – дешево!
На недавно проходившем аукционе был выставлен лот с Mitsubishi Lancer Evolution IX Special Edition 2006 года выпуска. Автомобиль находится в идеальном состоянии и проехал всего 3700 км.
Продавец машины владел ей всего месяц, после чего выставил на продажу. Максимальная ставка достигла 67 500 долларов, однако столь высокая цена не устроила владельца, и он отказался продавать машину, благо данный аукцион предполагал возможность снять лот.
Mitsubishi Lancer Evolution IX Special Edition – это культовый японский седан с 2-литровым турбированным двигателем 4G63T мощностью 295 л. с. и 366 Н∙м крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает 6,3 секунды, а максимальная скорость составляет 242 км/ч.
На аукционе продавалась особая версия Special Edition, которая помимо алюминиевого капота имеет крышу из этого же материала, а также ксеноновые фары и карбоновый спойлер.
Источник: Bringtrailer.com
Фото: Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi Lancer (5)
Очень надежный автомобиль
Не выпускаю такие новыми
Купил автомобиль в 2003 году с пробегом около 40 000 км. Двигатель 1,5 л с автоматом. До этого в семье иномарок не было. И тогда я сразу понял насколько отстал наш автопром. Проблем за все время эксплуатации не было, вообще ничего не ломалось, даже ни одной лампочки не перегорело. За 6 лет намотал еще 85 000 км и поменял на авто классом повыше. Жаль сейчас не выпускают такие простые и надежные автомобили.