Владелец Mitsubishi Lancer отказался продать его за 6 млн рублей – дешево!

Lancer Evolution особой серии сняли с аукциона

На недавно проходившем аукционе был выставлен лот с Mitsubishi Lancer Evolution IX Special Edition 2006 года выпуска. Автомобиль находится в идеальном состоянии и проехал всего 3700 км.

Продавец машины владел ей всего месяц, после чего выставил на продажу. Максимальная ставка достигла 67 500 долларов, однако столь высокая цена не устроила владельца, и он отказался продавать машину, благо данный аукцион предполагал возможность снять лот.

Mitsubishi Lancer Evolution IX Special Edition – это культовый японский седан с 2-литровым турбированным двигателем 4G63T мощностью 295 л. с. и 366 Н∙м крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает 6,3 секунды, а максимальная скорость составляет 242 км/ч.

На аукционе продавалась особая версия Special Edition, которая помимо алюминиевого капота имеет крышу из этого же материала, а также ксеноновые фары и карбоновый спойлер.

Источник: Bringtrailer.com

Фото: Mitsubishi