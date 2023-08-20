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78-летний водитель запаниковал и стал крушить все вокруг

Пожилой водитель ехал на прием к врачу, но по дороге случайно снес два магазина, а потом в ужасе сбежал

Полиция сообщает, что рано утром во вторник, 8 августа, мужчина врезался в пару частных магазинчиков в Луизиане. Нанеся ущерб на тысячи долларов, пожилой водитель стремглав умчался, прежде чем его догнала полиция.

В здании, которому мужчина нанес ущерб, находится несколько магазинов и кабинет физиотерапии. Сообщается, что он ехал на прием к физиотерапевту перед первой аварией. И врезался в кирпичную колонну и переднюю часть терапевтического кабинета.

Ему удалось освободить машину, но только для того, чтобы снова случайно перепрыгнуть через бордюр, на этот раз задним ходом, прежде чем врезаться в магазин оптики.

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Ниссан движется так быстро, что пролетает прямо сквозь стену и вообще исчезает в здании. Через несколько секунд мы видим, как он мчится прочь от здания, едва не задев несколько машин на стоянке, и исчезает за углом.

Полиция вскоре нашла мужчину и обнаружила, что он «дезориентирован, не может ответить на основные вопросы и предположительно страдает неизвестным заболеванием».

Поразительно, но в череде аварий никто не пострадал.

Стоит отметить, что в Луизиане водители в возрасте 70 лет и старше должны продлевать свои права каждые шесть лет. Это продление требует проверки зрения, а также может потребоваться письменный тест и дорожный тест, если проверяющий заподозрит признаки возрастных нарушений.

Видео: YouTube

Фото: Photos Kenner Police

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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