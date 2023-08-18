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Российский Continental сменил «вывеску»

Шинная компания «Континентал Калуга» переименована в «Кордиант Калуга»

Завершилось приобретение российских активов немецкой компании Continental AG многопрофильным холдингом S8 Capital, и компания ООО «Континентал Калуга» переименована в ООО «Кордиант Калуга».

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«Новое юридическое наименование вступило в силу с 17 августа 2023 года», — говорится в сообщении компании.

Теперь новый владелец будет отвечать за работу шинного завода в Калуге. Смена юрстатуса не повлияет на дальнейшее производство шин в Калуге и их присутствие на рынке. Все обязательства перед партнерами и дистрибьюторами обещают выполнить в полном объеме.

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Изменение наименования юридических лиц и смены торговой марки Continental было частью договоренностей о приобретении российских активов Continental AG холдингом S8 Capital, которое состоялось 23 мая. Согласно этим условиям, шинный бренд Gislaved передан покупателю.

Стратегию развития шинного кластера холдинга S8 Capital обещают озвучить в декабре 2023 года, тогда же представят и новые шинные бренды.

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Источник: Прайм

Фото: Коллаж "За рулем"

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