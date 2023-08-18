БЕЛАЗы будут управляться голосом

На карьерных самосвалах БЕЛАЗ появится функция голосового управления, разработанная в Томске

БЕЛАЗ готовится к внедрению в информационную систему самосвалов специального голосового помощника, которые разработала IT-компания Enbisys из Томска. Система базируется на оригинальной платформе Evois. Это уже третье поколение подобных систем, и ассистент распознает сложные фразы в реальном времени, а также задает уточняющие вопросы и поддерживает диалог.

По сути, это помощник уровня Siri или Алисы, но внедренный в электронику грузовика. Функционал – от регулировки микроклимата в кабине или опускания стекол до диагностики неисправностей. Кроме того, ассистент может поднять настроение, обсудив с водителем погоду или поиграв в города, сообщает пресс-релиз.

Плюсы тут такие: облегчение нагрузки на человека, повышение комфорта работы и сосредоточенности на управлении машиной. И да, брать на себя контроль над движением самосвала электронный помощник не сможет – бразды правления остаются у человека.

Первый самосвал БЕЛАЗ с голосовой бортовой системой планируют представить уже в сентябре. Пока предстоит тестирование и отладка программной и аппаратной частей. Испытания будут проводить на 130-тонной машине серии БЕЛАЗ-7513 (на фото).

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: БЕЛАЗ, Enbisys

Фото: belaz