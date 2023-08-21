Новый обман при покупке авто – вы покупаете машину, которой нет

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В Якутии задержали подозреваемых в торговле несуществующими автомобилями

Оперативники угрозыска Республики Саха (Якутия) задержали шестерых участников группы, которая подозревается в дистанционном мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о десятках миллионах рублей и десятках пострадавших.

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Злоумышленники размещали на классифайдах объявления о продаже машин из стран Азии. Цены назначали низкие, прикрывались названиями проверенных крупных компаний-продавцов.

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Заинтересовавшись машиной и позвонив по указанному телефону, человек получал предложение оплатить полную стоимость. А после того, как делал это, с ним уже никто не выходил на связь.

«В настоящее время известно о 21 потерпевшем из разных регионов нашей страны. Каждый из них перевел на счета аферистов от 1,5 до 3,5 млн рублей. При этом следователи и полицейские предполагают, что количество обманутых может быть гораздо большим», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Маскировалась банда умело – сообщники жили в разных съемных квартирах и различных городах. Чтобы поймать всех и доставить в Якутию, оперативники выезжали в четыре российских региона… Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Возбужденные в разных регионах дела объединены в одно производство.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МВД Медиа

Фото: depositphotos.com

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За РулемИннокентий Кишкурно
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