Google Maps перестанет нервировать владельцев электрокаров

Google Maps больше не будет предлагать бензиновые заправки владельцам электромобилей

В популярном приложении для навигации наконец-то исправили проблему, которая давно беспокоила владельцев электромобилей.

Ранее при поиске мест на Google Maps электромобилисты также получали предложения о заправке бензином, что было не только нелогично, но и раздражало пользователей. Однако теперь Google Maps обновились и предлагают электромобилистам зарядные станции вместо заправок, что облегчит им поиск ближайшей станции для зарядки.

Причина возникновения проблемы была в том, что заправочные станции с бензином всегда занимали первое место в списке категорий на Android Auto, даже для электромобилей. Это вызывало недоумение и неудобства для владельцев электромобилей, которым не требовался бензин. Однако благодаря обновлению Google Maps эта проблема теперь устранена.

Теперь пользователи Android Auto смогут легко и быстро найти ближайшую зарядную станцию.

Источник: AndroidPolice

Фото: Unsplash