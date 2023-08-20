Google Maps перестанет нервировать владельцев электрокаров
В популярном приложении для навигации наконец-то исправили проблему, которая давно беспокоила владельцев электромобилей.
Ранее при поиске мест на Google Maps электромобилисты также получали предложения о заправке бензином, что было не только нелогично, но и раздражало пользователей. Однако теперь Google Maps обновились и предлагают электромобилистам зарядные станции вместо заправок, что облегчит им поиск ближайшей станции для зарядки.
Причина возникновения проблемы была в том, что заправочные станции с бензином всегда занимали первое место в списке категорий на Android Auto, даже для электромобилей. Это вызывало недоумение и неудобства для владельцев электромобилей, которым не требовался бензин. Однако благодаря обновлению Google Maps эта проблема теперь устранена.
Теперь пользователи Android Auto смогут легко и быстро найти ближайшую зарядную станцию.
Источник: AndroidPolice
Фото: Unsplash
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