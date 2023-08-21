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Toyota зарегистрировала модель Land Hopper

Новый бренд Land Hopper зарегистрирован Тойотой в трех классах: автомобили, мотоциклы и велосипеды

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Toyota подала заявку на товарный знак Land Hopper в Японии 8 августа 2023 года. На других рынках бренд Land Hopper пока не зарегистрирован.

Есть предположения, что Land Hopper будет небольшим кроссовером, который сейчас известен как концепт Compact Cruiser, показанный в 2021 году.

Toyota Compact Cruiser
Toyota Compact Cruiser

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Другое предположение – Land Hopper будет трехколесным скутером.

Главный инженер Land Cruiser Кейта Морицу сказал, что компания рассматривает варианты нового внедорожника с подключаемой гибридной установкой, на топливных элементах и полностью электрического.

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На изображении выше автомобиль справа может быть трехрядным электрическим внедорожником, который сейчас разрабатывает Toyota.

В компании подтвердили, что модель поступит в производство в 2025 году.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Toyota

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За РулемКирилл Панов
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