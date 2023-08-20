Новый Kia Sorento 2024 сохранил дизельную версию

Kia Sorento 2024 сильно изменился внешне, но сохранил дизельный двигатель

На домашнем рынке кроссовер Kia Sorento предлагается с тремя типами силовых установок: 2,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 281 л. с., 2,2-литровый турбодизель мощностью 194 л. с. и гибрид с 1,6-литровым ДВС на 180 л. с. и 60-сильным электромотором.

Версии с ДВС оснащаются 8-ступенчатым роботом, а гибрид получил 6-ступенчатую классическую АКП. Привод передний или полный.

Что касается внешности, она сильно переработана. Фары имеют вертикальную форму, навеянную моделью Telluride. По сравнению с предыдущей моделью здесь расширенная решетка радиатора, иной передний бампер и удлиненный капот. Сзади установлены другие фонари и задний бампер.

В салоне два экрана по 12,3 дюйма, объединенные общей изогнутой панелью. Автомобиль может распознавать водителя по отпечатку пальца. В наличии также проекция на лобовое стекло.

Продажи стартуют в ближайшие дни, цены пока не объявлены.

Источник: Автоновости дня

Фото: Kia