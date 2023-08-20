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Новый Kia Sorento 2024 сохранил дизельную версию

Kia Sorento 2024 сильно изменился внешне, но сохранил дизельный двигатель

На домашнем рынке кроссовер Kia Sorento предлагается с тремя типами силовых установок: 2,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 281 л. с., 2,2-литровый турбодизель мощностью 194 л. с. и гибрид с 1,6-литровым ДВС на 180 л. с. и 60-сильным электромотором.

Версии с ДВС оснащаются 8-ступенчатым роботом, а гибрид получил 6-ступенчатую классическую АКП. Привод передний или полный.


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Что касается внешности, она сильно переработана. Фары имеют вертикальную форму, навеянную моделью Telluride. По сравнению с предыдущей моделью здесь расширенная решетка радиатора, иной передний бампер и удлиненный капот. Сзади установлены другие фонари и задний бампер.

В салоне два экрана по 12,3 дюйма, объединенные общей изогнутой панелью. Автомобиль может распознавать водителя по отпечатку пальца. В наличии также проекция на лобовое стекло.


Продажи стартуют в ближайшие дни, цены пока не объявлены.

Источник: Автоновости дня

Фото: Kia

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Kia Sorento (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sorento  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Хорош!

Недостатки:

Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт

Комментарий:

Написал всё выше

+1