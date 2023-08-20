В Россию привезли китайскую копию Ford F-150

В России начали продавать пикапы Foton Tunland 2023

Дилеры восточных регионов России начали продавать рестайлинговую версию пикапа Foton Tunland 2023. Спереди автомобиль довольно выраженно напоминает американский пикап Ford F-150.

Все продаваемые в России автомобили имеют одинаковые характеристики. Это 2-литровый турбодизель мощностью 163 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым классическим автоматом ZF. Привод полный, передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади – рессоры.

Оснащение довольно богатое, кожаный салон, климат- и круиз-контроль, медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма и 4 динамиками, сиденья с электрорегулировкой и подогревом, бесключевой доступ, камера заднего вида. Цены варьируются от 3,75 до 4,55 млн рублей.

Источник, фото: Drom.ru