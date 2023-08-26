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Водитель ехал за грабителями и снимал, а тем – хоть бы хны

Преступники в Сан-Франциско настолько обнаглели, что в открытую воруют из машин

Видео про автоворов, взламывающих припаркованные автомобили средь бела дня, демонстрирует, насколько высока преступность в Сан-Франциско. Местные жители и власти говорят, что проблема выходит из-под контроля. Согласно сообщениям, в месяц происходит более 1,5 тыс. таких краж из салонов авто, а с начала года – уже почти 10 тыс.

А на каких машинах они ездят! Не всякий может себе такое позволить. Недавно житель Сан-Франциско преследовал водителя белого купе Lexus RC, а его пассажир присматривал припаркованные авто и, если там были вещи, просто выбивал стекло и вытаскивал.

При этом воришки видели, что их преследуют, но даже не сделали попытки скрыться.

Автор видео поговорил с представителями полиции, и те сказали ему, что воришки ничего не боятся, так как наказание для них слишком мягкое. Даже если их арестовывают, их почти сразу отпускают под подписку о невыезде, и они тут же возвращаются и делают это снова.

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Кражи, страховые аферы, преступления: о чем расскажут 32 «утопленника»

Кражи из автомобилей настолько участились во время пандемии, что порой тротуары просто сверкали от осколков разбитых стекол от машин.

Гражданам рекомендуют не оставлять никаких вещей в салоне, потому что даже пустые сумки могут привлечь внимание.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемАлексеева Елена
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