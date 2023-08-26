Водитель ехал за грабителями и снимал, а тем – хоть бы хны
Видео про автоворов, взламывающих припаркованные автомобили средь бела дня, демонстрирует, насколько высока преступность в Сан-Франциско. Местные жители и власти говорят, что проблема выходит из-под контроля. Согласно сообщениям, в месяц происходит более 1,5 тыс. таких краж из салонов авто, а с начала года – уже почти 10 тыс.
А на каких машинах они ездят! Не всякий может себе такое позволить. Недавно житель Сан-Франциско преследовал водителя белого купе Lexus RC, а его пассажир присматривал припаркованные авто и, если там были вещи, просто выбивал стекло и вытаскивал.
При этом воришки видели, что их преследуют, но даже не сделали попытки скрыться.
Автор видео поговорил с представителями полиции, и те сказали ему, что воришки ничего не боятся, так как наказание для них слишком мягкое. Даже если их арестовывают, их почти сразу отпускают под подписку о невыезде, и они тут же возвращаются и делают это снова.
Кражи из автомобилей настолько участились во время пандемии, что порой тротуары просто сверкали от осколков разбитых стекол от машин.
Гражданам рекомендуют не оставлять никаких вещей в салоне, потому что даже пустые сумки могут привлечь внимание.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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