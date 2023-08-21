Москвичи отказываются от личных авто – в чем причина?

Собянин: Многие москвичи предпочитают такси личному транспорту

Столичный мэр Сергей Собянин, выступая на заседании президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, сообщил, что в настоящее время московское такси перевозит 1,5 млн человек, и многие москвичи отказываются от личного транспорта и предпочитают ему такси.

«Это солидная поддержка в развитии общественного транспорта, поэтому многие отказываются от личного транспорта, потому что такси сегодня в Москве достаточно качественное и по срокам подъезда к клиенту оно занимает одно из лучших мест в мире», – отметил мэр.

Сергей Собянин положительно оценил закон о такси, считая, что он дал импульс к развитию этого вида транспорта и возможность его регулирования. Ранее сфера такси была «нишевой историей, которой даже боялись заниматься», а сегодня в большинстве регионов это уже цивилизованный транспорт.

С 1 сентября в стране вступит в силу новый закон о такси № 580 и заработает федеральная государственная инерционная система легкового такси (ФГИС «Такси»). Это должно сделать перевозки более прозрачными. Хотя многие не без оснований опасаются, что после его вступления резко подскочат цены на поездки и сервис перестанет быть таким доступным, как сейчас.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

Фото: А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС