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Максимально защищенные танки показали на «Армии-2023»

Модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М получили усиленную броню и защиту от систем наведения

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Как рассказали разработчики новых версий танков, доработка велась в соответствии с опытом, полученным в ходе Специальной военной операции. То есть, боевые машины полностью готовы к современной войне.

Танки оснастили дополнительными блоками так называемой «реактивной брони». Ею закрыты детали лобовой проекции, борта и корма.


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Также корпуса танков скрыты за специальными накидками, которые не дают системам наведения высокоточного оружия определить местоположение танка. В результате снаряды и ракеты будут разрываться вокруг, не попадая в цель.


Также накидки снижают заметность техники в ночное время суток, работая как камуфляж.


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Также на снимках видно, что у танков Т-80БВМ и Т-72Б3М есть верхние экраны, изготовленные не кустарно на передовой, а на заводе. Эти экраны прикрывают танки от ударов барражирующих боеприпасов, бомб, сбрасываемых с квадрокоптеров, и атак FPV-дронов. Все они будут срабатывать на уровне сетки – по сути, в метре и более от брони. Это касается и кумулятивных боеприпасов, которые из-за сеток сработают слишком рано, и кумулятивная струя уже не сможет прожечь броню.

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За РулемКирилл Панов
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