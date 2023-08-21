БН-моторс: в России стартовала сборка китайских грузовиков

В Брянске запустили новый завод по производству грузовиков BAW и FAW

В Брянске состоялось открытие завода БН-моторс, где планируется сборка коммерческих грузовиков из КНР. Кроме того, на заводе будет производится ребилд (то есть капитальный ремонт) легковых авто с пробегом для последующей перепродажи. Штат завода насчитывает 70 сотрудников, но в ближайшее время для работы в две смены его доведут до 150 человек.

Руководитель предприятия Алексей Подщеколдин позиционирует завод именно как авторемонтный, и поэтому технология сборки новых грузовиков из китайских машинокомплектов будет на этой площадке лишь отрабатываться. Промышленную сборку перенесут в более просторное помещение площадью 10 тысяч кв. м.

Стоимость запущенного завода составила чуть более 200 млн рублей, из которых 50 млн стоило здание, а 150 млн затратили на ремонт и оснащение. По расчетам, вложения должны окупиться за 3-3,5 года.

Основная задача сейчас – освоение (отработка) сборки грузовиков BAW Т7. Полная масса всех показанных на презентации машин – 3,5 тонны, но позднее будут и «двухтонники» для Москвы. Будет два варианта кабины: одинарная и двойная, на 2 и на 5 пассажиров.

Битопливный двигатель объемом 2 л развивает от 122 до 133 л – в зависимости от топлива, бензин или метан. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой МКП, привод – задний. Дорожный просвет – 17 см.

Также сообщается, что после запуска BAW Т7 заводу предстоит старт сборки еще одного грузовика – марки FAW. Машинокомплекты пойдут с завода в городе Харбин (Китай).

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Источник, фото: Автопоток