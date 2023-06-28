BAW или BNM: в Брянске запускают сборку новой «полуторки» – подробности

Известно, какие это будут модели и сколько будет стоить самая доступная из них.

Как ранее рассказывал «За рулем», крупнейший брянский автодилер «БН-Моторс» организует местную сборку китайских грузовичков BAW Т7. Источник со ссылкой на главу компании Алексея Подщеколдина (является также президентом РОАД) пишет, что первыми в производство попадут машины со стандартной и двухрядной кабинами, грузоподъемностью 1-1,5 тонны. По проекту цена самой простой версии составит 2 млн рублей.

Сообщается, что завод заработает уже в июле – к этому моменту должна быть доставлена первая партия машинокомплектов из восьми штук. Тогда же будут открыты курсы по подготовке персонала для нового завода.

На сборке и обслуживании производства будут заняты примерно 100 человек. Часть из них составит конструкторский отдел, который займется адаптацией машин к российскому рынку и последующей локализацией.

Через полгода в гамму должна добавится более тяжелая модель, имеющая грузоподъемность до 3 тонн. В течение года или полутора со старта сборки завод должен выйти на объем от 1000 до 2000 машин в месяц. Продавать продукцию будут под брендом BNM (производное от «БН-Моторс») через создаваемую компанией российскую дилерскую сеть BAW/BNM.

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Источник: Автопоток

Фото: https://t.me/autopotoknews