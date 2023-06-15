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Стал известен партнер по выпуску недорогих авто в России

Крупнейший брянский автодилер «БН-Моторс» подписал соглашение о намерениях с компанией «Газпром газомоторное топливо».

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Принадлежащая президенту РОАД Алексею Подщеколдину группа компаний «БН-Моторс» заключила соглашение о производстве в Брянске автомобилей с метановыми двигателями на базе китайской платформы.

Вкупе с подписанным несколько дней назад соглашением с BAW детали ранее означенного проекта выпуска бюджетных авто проясняются.

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В качестве главного кандидата на сборку в России называется развозной грузовик Т7 (на фото), имеющий грузоподъемность 2-2,5 тонны. Сообщается, что первая партия придет из Китая собранной, а затем сборка будет вестись в Брянске.

Имея эксклюзивные права на дистрибуцию BAW, в будущем БН-Моторс планирует поставлять также пикапы, внедорожники, минивэны, компактные электромобили. Ранее Подщеколдин сообщал, что в Брянске будет организована крупноузловая сборка китайских машин типа Renault Logan.

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Источник: Газпром газомоторное топливо, Автопоток

Фото: autopotok

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