Один из самых доступных седанов подешевел еще сильнее в России
Российский автомобильный рынок пополнился подешевевшими седанами Chevrolet Cobalt, которые завозятся по параллельному импорту. Цена на автомобиль претерпела существенное снижение.
В марте этого года минимальная стоимость Cobalt на одном из автомобильных классифайдов составляла 1 650 000 рублей. К маю она уменьшилась до 1 600 000 рублей. Такую цену заявляет частный продавец из Уфы за новый Cobalt 2023 года выпуска.
В объявлении указано, что все необходимые документы на машину, включая электронный ПТС и уплаченный утильсбор, уже имеются. Седан оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 106 л. с. и классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Комплектация LT включает в себя две фронтальные подушки безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, ABS/BAS/EBD, галогеновые фары с противотуманными, подогрев боковых зеркал и передних сидений, кондиционер, бортовой компьютер, аудиосистему с USB, AUX и Bluetooth, а также 14-дюймовые стальные колесные диски.
Подобный Chevrolet Cobalt доступен по той же цене в Оренбурге. Однако мультибрендовый автосалон из Уфы запросил за него почти на 100 тысяч рублей больше – 1 680 990 рублей.
Интересно отметить, что по классу и уровню оснащения Chevrolet Cobalt находится наравне с Lada Granta, но по цене он ближе к Lada Vesta. Для сравнения, цена на самую дорогую Granta Sport в кузове лифтбек составляет чуть более 1 млн рублей, в то время как стоимость Vesta в базовой комплектации превышает 1,2 млн рублей.
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Источник: Автоновости дня
Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.