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В России будут производить больше шин

Ожидается, что производство шин в России увеличится на 3–6%

Стагнация, длившаяся четыре года, сменилась позитивной динамикой, подтвержденной ростом производства синтетических каучуков на 5,2% в первом квартале 2024 года.

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Эксперты Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) отмечают, что основным фактором восстановления спроса на синтетические каучуки стало улучшение ситуации в российских шинной и автомобильной отраслях. Однако, несмотря на оптимистичный настрой на рынке, экспансия китайских шинных брендов и глобальная стагнация могут ограничить потенциал роста сектора синтетических каучуков в России.

В 2024 году планируется запуск бывшего завода Bridgestone и экс-Michelin, а также увеличение объемов производства на других заводах. «Татнефть» и «Кордиант» готовятся к перенаправлению экспорта шин на новые рынки. Ожидается, что рост экспорта шинных активов «Татнефти» в Казахстане и Узбекистане также способствует увеличению загрузки.

Ikon Tyres (ранее — Nokian) продолжают выпускать популярные у потребителей модели шин, увеличивая производство в соответствии с ростом спроса. Они также наращивают закупку сырья, включая синтетические каучуки, у российских производителей.

В «Кордианте» отмечают положительную динамику потребления, связанную с увеличением производства на заводе Gislaved в Калуге. Они ожидают роста на 5–7% в текущем году благодаря увеличению производства синтетических каучуков в России и переориентации на клиентов из Азии и Турции.

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В 2024 году планируется запуск завода Bridgestone и экс-Michelin, а также увеличение производства на заводах Gislaved и Ikon.

Рост экспортных продаж также возможен, однако его потенциал оценить сложно, поскольку большинство программ российских производителей резинотехнических изделий (РТИ) направлены на развитие внутреннего спроса.

Источник: Коммерсантъ

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Михаил Синицын/ТАСС
Количество просмотров 1
11.05.2024
Фото:Михаил Синицын/ТАСС
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