Россияне перечислили самые привлекательные авто на рынке
Эксперты спросили у российских автолюбителей, какие машины они считают визуально наиболее привлекательными. В исследовании, проведенном СберАвто и Quto.ru, приняли участие более 1,7 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны (из них 92% мужчин и 8% женщин).
По мнению респондентов, самый привлекательный автомобиль в России – Geely Monjaro (так считают 23% опрошенных; вопрос предполагал множественный выбор из официально представленных на рынке моделей). Медианная стоимость нового Geely Monjaro составляет на сегодняшний день 4 180 000 рублей.
В ведущую пятерку также вошли:
Voyah Free – 18% (от 7 990 000 рублей)
Geely Tugella - 18% (медианная стоимость – 3 800 000 рублей)
Lada Vesta – 16% (1 100 000 рублей)
Chery Arrizo 8 – 13% (3 000 000 рублей)
Changan Uni-K – 13% (4 000 000 рублей).
Самым красивым типом кузова 33% респондентов считают седан, 31% – кроссоверы и внедорожники, 14% - лифтбеки, 13% – универсалы.
49% считают привлекательным элементом дизайна панорамную крышу, 39% – двухцветный окрас автомобиля, 35% – тонировку, 24% – антикрыло и обвесы, а 6% – аэрографию (вопрос предполагал множественный выбор).
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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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