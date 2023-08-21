Кроссовер Kaiyi X3 Pro получил российский ценник

Китайский Kaiyi X3 Pro уже можно купить – правда, поставки пока неофициальные

В России появились привезенные из Китая кроссоверы Kaiyi X3 Pro. Доставленный в Санкт-Петербург по схеме параллельного импорта экземпляр 2023 года без пробега предлагается за 2 407 000 рублей. По сути, эта машина в России уже известна, ведь в ее основе – Chery Tiggo 4 Pro.

Под капотом – бензиновая турбо-«четверка» 1.5 мощностью 147 л.с. в паре с вариатором, приводящим передние колеса. В комплектации продающейся машины заявлены сиденья из экокожи, панорамная крыша, электропривод передних сидений, круговой обзор через камеры, бесключевой доступ, контроль полосы, литые диски 17”...

Много ли таких машин в продаже? Совсем нет, речь идет об единичных частных поставках. Вместе с тем, «Авилон Kaiyi» обещал начать продажи Kaiyi X3 Pro в сентябре, пишет источник…

Но, пожалуй, самый интересный момент таков: с мая 2023 года модель Kaiyi X3 Pro, наряду с дорестайлинговым Kaiyi X3, собирают на «Автоторе». Но официальных прайсов на эти машины до сих пор нет – на российском сайте производителя цена предоставляется только по запросу..

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Источник: Российская газета