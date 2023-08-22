Автомобили в России в первом полугодии подорожали на 12%
Исследование «СберАвто» и «Чек Индекс»: цены на новые авто в России выросли на 12%
Специалисты компаний «СберАвто» и «Чек Индекс» подсчитали, что средняя стоимость нового автомобиля в январе-июне 2023 года выросла до 1,9 млн рублей с 1,7 млн в аналогичном периоде 2022 года (+12%), а автомобиля с пробегом – до 1,3 млн рублей с 1,1 млн руб. (+18%).
При этом средняя стоимость новой машины в Москве составила 2,9 млн рублей, а автомобиля с пробегом – 1,7 млн рублей.
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В Московской области – 2,6 млн рублей (за новый) и 1,4 млн рублей (с пробегом), в Санкт-Петербурге – 1,8 млн и 1,4 млн рублей соответственно.
В Краснодарском крае – 2 млн рублей и 1,3 млн рублей, а в Татарстане – 1,7 и 1,3 млн рублей.
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Источник: РИА Новости
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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