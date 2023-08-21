Chery Tiggo 8 Pro Max спешит в Россию

Chery представит обновленный кроссовер Tiggo 8 Pro Max до конца сентября

Дистрибьютор марки Chery в России планирует до конца 3-го квартала представить в салонах официальных дилеров обновленный семиместный полноприводный кроссовер Tiggo 8 Pro Max.

Автомобиль обновили внешне: логотип марки получил подсветку, изменился дизайн задних светодиодных фонарей и рисунок верхнего стоп-сигнала.

Систему полного привода теперь поставляет немецкая ZF. Ранее модель комплектовалась многодисковой муфтой американской марки.

В салоне тоже точечные изменения: блок из двух сдвоенных экранов диагональю по 12.3 дюймов каждый получил изогнутую форму. Это позволяет лучше видеть картинку под углом с помощью периферического обзора.

Изменился дизайн и компоновка рычагов управления в центральной консоли и тоннеле. Кнопки регулировки температуры, направления воздуха и выключения мультимедийной системы теперь сенсорные.

Мотор прежний — это 2.0 TGDI, мощностью 197 л.с. Разгон до 100 км/ч у обновленного автомобиля занимает 8.4 сек, а предельная скорость равна 210 км/ч.

Расход топлива полноприводного семиместного кроссовера на каждые 100 километров пути составляет в комбинированном режиме — 8.3 л и в городском — 10.3 л. Допускается использование в автомобиле бензина АИ-92.

Информация о комплектациях и стоимости будет анонсирована ближе к дате старта продаж. Сейчас кроссовер продается в России от 4 080 900 рублей. Понятно, что за обновленный автомобиль попросят на пару сотен тысяч рублей больше.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Chery