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Собранные на «Автоторе» китайские авто пока неважно продаютсяСобранные на «Автоторе» китайские авто пока неважно продаются
Продажи собранных на «Автоторе» Kaiyi, BAIC и...
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Собранные на «Автоторе» китайские авто пока неважно продаются

Продажи собранных на «Автоторе» Kaiyi, BAIC и SWM низкие: покупатели предпочитают другие бренды

Там, где до октября 2022 года выпускались автомобили корейских Kia и Hyundai, «Автотор» наладил сборку нескольких моделей китайских кроссоверов: Kaiyi X3 и X3 Pro, BAIC BJ40, а также SWM G01, G01F и G05 Pro. Чуть позже стартует сборка кроссовера Kaiyi X7 Kunlun. И хотя SUV – самый популярный сегмент российского рынка, конкуренция в нем высокая.

Известно, что предприятие намерено наращивать объемы и локализовывать производство. Однако пока продажи собираемых на «Автоторе» Kaiyi и BAIC скромные: с начала года они составили менее 3 тыс. машин, хотя завод собрал уже 40 тысяч автомобилей. SWM в статистике продаж пока не появился.

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«Автотор» будет выпускать собственные автомобили под новым брендом

Между тем, авторынок РФ летом активно восстанавливался, продажи активно шли вверх, правда, потом процесс несколько затормозился из-за изменения курса рубля и увеличения утильсбора. Тем не менее, автомобили Lada и китайские Chery, Haval и Geely до сих пор покупают неплохо.

На «Автоторе» говорят, что до конца года соберут 70 тыс. китайских машин, и связывают разрыв между выпуском и продажами с длительным процессом сертификации.

При этом эксперты отмечают, что «старые» китайские марки, которые пришли на рынок еще до кризиса, смогли сформировать доверие и репутацию у покупателей. Неизвестных марок, даже если они в итоге окажутся и не хуже, клиенты пока опасаются. Чтобы люди в них поверили и заинтересовались ими, нужны либо стимулы (например, хорошие скидки), либо вложения в продвижение.

Источник: «Коммерсант»

Фото: Виталий Невар/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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